Російському пропагандисту Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну

Телеведучому «Россия-1», генеральному директору релігійного телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки через незаконне відвідування окупованого Криму. Про це Українській правді повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Цьому громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки», – сказав речник ДПСУ.

Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону України доручень правоохоронних органів щодо заборони вїзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову Державній прикордонній службі не надходило.

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В той же час, завдячуючи інформації в медіа, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону вїзду в Україну. Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста нашої країни.

З відповідним штампом у документах росіянин вилетів з території України авіарейсом «Київ-Стамбул».

Зазначимо, активіст Сергій Стерненко повідомив, що до столиці України знову приїхав телеведучий «Россия-1», який відвідував окупований Росією Крим. Пропагандист оприлюднив фото з Києва і ще одне на борту гелікоптера.

Стерненко зазначив, що росіянин літає Україною на вертольоті кума Путіна Віктора Медведчука: у Корчевнікова були зйомки на запрошення дружини політика Оксани Марченко.

Нагадаємо, це не перший візит Корчевнікова до Києва. Російський пропагандист приїжджав до столиці України торік.

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