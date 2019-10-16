Російський пропагандист Корчевніков приїхав до Києва: реакція прикордонників та СБУ

Російський пропагандист, ведучий телеканалу «Росія-1» та гендиректор російського телеканалу «Спас» Борис Корчевніков приїхав до України. У соцмережах він похизувався прогулянками Києвом, інформує 24 канал.

Борис Корчевніков у Києві опублікував відеозвернення із закликом допомогти відновити лікарню на території Києво-Печерської лаври.

«Колись тут бували ще наші царі. Потім, в радянські роки, пустка. Сьогодні ця будівля знову належить Києво-Печерській лаврі, і ми дуже хочемо, щоб тут знову була монастирська лікарня»,

– сказав у зверненні пропагандист.

Корчевніков також оприлюднив фото, як гуляє у Києві та зустрічається зі скандальним отцем Олександром Клименком – переможцем українського проєкту «Голосу».

Як повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, для ведучого телеканалу «Росія-1» Бориса Корчевнікова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на вʼїзд в Україну.

«Щодо Бориса Корчевнікова не було заборони на в’їзд до України», – сказав він.

Демченко зауважив, що ДПСУ не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці – такі дані надходять з інших правоохороних органів.

Своєю чергою речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що в Корчевнікова ймовірно не було заборони на в’їзд до України.

«Якщо ви говорите, що він вже заїхав, то, мабуть, в нього не було заборони. Їх тисячі, їх сотні, я думаю, що їх більше тисячі, там десятки тисяч. Всіх не відслідкуєш. Тому ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби ви нам подзвонили до того, як переїхав, то, можливо, ми би розглянули його справу і заборонили йому заздалегідь в`їзд», – сказала вона в коментарі «UA:Крим».

Фото: Instagram Бориса Корчевнікова