На Львівщині вже 10 днів розшукують чоловіка, який пішов по гриби і зник

На Львівщині розшукують 72-річного Володимира Сайкевича, котрий 10 жовтня пішов по гриби та зник. Про це Львівському порталу повідомив внук зниклого.

72-річний Володимир Сайкевич — житель села Оглядова Радехівського району. 10 жовтня він поїхав в ліс збирати гриби та не повернувся додому. До пошуків було залучено поліцію, волонтерські організації та Нацгвардію. Втім досі чоловіка не знайшли.

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Версія поліції — чоловік живий, та з певних причин (травма або шок) не може згадати, хто він та звідки.

Усім, кому відоме місцезнаходження чоловіка, просять звертатися за телефоном 097 78 63 878 — Сайкевич-Калитовська Лариса (дочка зниклого) або 102.

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