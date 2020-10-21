На карантині українці одружувалися у шість разів частіше, ніж розлучалися

В Україні за період карантину в шість разів частіше одружувались, ніж розлучались. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Так, з березня до жовтень в Україні одружилися 107 069 пар молодят.

«За період дії карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались. Починаючи з 12 березня до 10 жовтня, зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475» – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

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Зазначимо, з січня по серпень цього року, згідно із управлінням статистики, у Львові зареєстровано 3500 одружень. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року кількість шлюбів зменшилась на 1541, тобто на 30,6%.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав про перше онлайн-весілля у Львові. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтернету та з дотримання усіх карантинних заходів. Детальніше про незвичне весілля під час карантину читайте за посиланням.

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