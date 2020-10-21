39 довгожителям Львова цьогоріч виповнюється 100 і більше років

У Львові мешкає 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, 19 львівських довгожителів відзначатиме свій столітній ювілей, а 20 – 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цього року виповнюється 104 роки.

Нагадаємо, традиційно тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на день народження з бюджету Львова надають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн, пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — допомогу в розмірі 5 тис. грн. Загалом у 2020 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 195 тис. грн.

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