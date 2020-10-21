10-річна мешканка Львівщини стала чемпіонкою України з настільного тенісу

Нещодавно у місті Олександрія Кіровоградської області відбувся Чемпіонат України з тенісу настільного «Прудкий м’яч» серед гравців 2010 року та молодших. На цих змаганнях 10-річній мешканці Жовківщини вдалося здобути «золоту» медаль. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Змагання зібрали 99 тенісистів з різних куточків України. Переможцем в особистих змаганнях серед дівчат стала представниця Львівщини, 10-річна жовківчанка Діана Колєннікова, яка була сильніша за своїх суперників в усіх 10 зустрічах.

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Діана Колєннікова виграла 9 ігор із рахунком 3:0 і лише в фінальній зустрічі проти спортсменки з Івано-Франківської області Тетяни Пукало львівська спортсменка перемогла з рахунком 3:1.

10-річну спортсменку тренує Іван Струк. До слова, це вже не перша перемога юної спортсменки на національних змаганнях.

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Фото: управління спорту