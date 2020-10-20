У Східниці виявили масові зміни виборчих адрес

Громадянська мережа ОПОРА виявила, що щонайменше за 4 адресами у селищі Східниця, виборчу адресу змінили 62 осіб. А це – третина виборців від загальної кількості тих, хто змінив виборчу адресу у Східницькій селищній громаді.

В «Опорі» зазначають, що у більшості випадків чоловіки і жінки з однаковими прізвищами та не мають жодного відношення до цих помешкань, – про що повідомили родичі власників житла. Цей випадок може мати ознаки маніпуляції виборців із виборчими адресами і свідчити про спробу використання технології впливу на результати голосування 25 жовтня у Східницькій селищній територіальній громаді.

З 1 липня до 10 вересня виборці мали можливість змінити виборчу адресу за оновленою процедурою – подавши заяву у відділ ведення Державного реєстру виборців особисто або ж онлайн за допомогою сервісу «Кабінет виборця». Згідно з інформацію на сайті Державного реєстру виборців 185 осіб змінили свою виборчу адресу на Східницьку селищну громаду у Дрогобицькому районі. У відсотковому співвідношенні кількість прибулих становить 1,34% від кількості виборців у громаді станом на 30 вересня 2020 року. За даними Держреєстру тут зареєстровано 13834 виборці.

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«Я пішла звірити списки виборців. Переглядаючи по вулицях побачила, що за адресою на вулиці Зарічній багато людей. Там мій дядько проживає, але він зареєстрований на іншій вулиці. А за адресою була зареєстрована його дружина, яка померла два тижні тому. 35 осіб. То нереально. Тих людей там ніколи не було, чужі люди, не місцеві, нам не знайомі. Я зрозуміла, що пахне фальсифікацією», – розповіла «ОПОРІ» кандидатка на посаду Східницького селищного голови Ірина Журавчик.

Щодо виявленого факту 15 жовтня жінка написала заяву у Східницьку селищну територіальну виборчу комісію. А наступного дня повідомила про інцидент у поліцію.

З власних джерел «Опорі» вдалося дізнатися, що прізвище, ім’я, по батькові, дата народження виборців, які змінили виборчу адресу на цей будинок на вулиці Зарічній, повністю збігаються з даними людей, які раніше були прописані у Кіровоградській області (Маловисківський, Бобринецький райони) – 10 осіб, Сумській області (Ямпільський район) – 6 осіб, Черкаській області (Жашківський район) – 2 осіб, Полтавській області (Гребінківський район) – 2 осіб, Київській області (місто Бориспіль, село Квітневе) – 2 осіб. По одній особі з Харківської області, міст Львів, Луганськ та Чернігів. Інформацію про 10 осіб встановити не вдалося.

20 жовтня у Нацполіції повідомили, що за цим фактом слідчі Бориславського відділення поліці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін п’ять років.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

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