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У Городоцькому районі за понад 53 млн збудували школу

Вероніка Рой

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У вівторок, 20 жовтня, у селі Дубаневичі, що на Городоччині, відкрили нову школу. Вартість її будівництва становить понад 53 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Розпочали будівництво цього освітнього закладу ще у 2016 році. У школі навчатиметься майже 110 учнів. У закладі працюватиме 20 педагогів та представників персоналу.

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Загальна кошторисна вартість будівництва школи у селі Дубаневичі становить 53 мільйони 734 тисячі гривень. За ці кошти зведено будівлю школи з покриттям даху, встановлено двері та вікна, змонтовано систему опалення, виконано електротехнічні роботи, збудовано та накрито котельню, проведено внутрішні роботи, утеплено фасад, закуплено обладнання, проведено благоустрій території.

Додамо, Дубаневицький заклад загальної освіти І-ІІ ступенів носить ім’я українського військового, сержанта 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, учасника російсько-української війни, кіборга Івана Альберта.

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Фото: ЛОДА

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