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Суд виселив власників стрип-клубів з Львівського палацу мистецтв

Ольга Денисяка

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Прокуратура скасувала у суді незаконну передачу в оренду частини приміщень Львівського палацу мистецтв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Йдеться про ситуацію, яка на початку цього року набула чималого розголосу у Львові. Конкурсна комісія Львівської обласної ради, яка є власником Палацу мистецтв, віддала в оренду приміщення площею 423,2 кв м власникам кількох нічних клубів і стрип-барів.

Прокурори виявили порушення законодавства під час надання об’єкта у оренду, що призвело до систематичного недоотримання значних коштів обласним бюджетом.

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«Попри наявність пропозицій інших учасників, які відповідали умовам конкурсу та пропонували за оренду у кілька разів більшу суму, конкурсна комісія віддала перевагу учаснику, який запропонував найменшу плату», – зазначають у прокуратурі.

Так, Господарський суд Львівської області підтвердив позицію прокуратури щодо незаконності передачі в оренду нерухомого майна – арт-майданчика на  вул.Коперніка, 17 у Львові.

Нагадаємо, що відповідно до ст.284 Господарського процесуального кодексу України рішення суду набирає законної сили після його перегляду в апеляційному порядку.

Детальніше про те, яким чином приміщення площею майже 430 кв м у самому центрі Львова віддали за таку низьку ціну, та що там збираються відкрити, читайте за цим посиланням.

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