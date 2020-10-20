Львівський театр Лесі Українки запрошує на прем'єру вистави про містичну силу Карпат та мольфарів

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки запрошує на прем’єру вистави «Галдамаш». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 31 жовтня о 19.00 год. на малій сцені театру Лесі (вул. Городоцька, 36) відбудеться прем’єра вистави «Галдамаш» за п’єсою «Екологічна балада» Ольги Мацюпи. Це вистава про містичну силу Карпат та гуцульських мольфарів. А ще про вирубку дерев, глобальне потепління та карму.

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У рамках підготовки до цієї вистави, команда театру їздила у творчу експедицію в Верховину, де збирала не лише автентичний колорит, а й досліджувала питання вирубки дерев в Карпатах.

Окрім того, в прем’єрі «Галдамаш» відбудеться творчий дебют режисерки Світлани Ілюк та художниці Вікторії Романчук.

Покази вистави заплановані на 31 жовтня та 1, 5, 6 листопада.

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