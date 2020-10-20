ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський театр Лесі Українки запрошує на прем'єру вистави про містичну силу Карпат та мольфарів

Соломія Головіна

|

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки запрошує на прем’єру вистави «Галдамаш». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, 31 жовтня о 19.00 год. на малій сцені театру Лесі (вул. Городоцька, 36) відбудеться прем’єра вистави «Галдамаш» за п’єсою «Екологічна балада» Ольги Мацюпи. Це вистава про містичну силу Карпат та гуцульських мольфарів. А ще про вирубку дерев, глобальне потепління та карму.

Реклама партнерів

У рамках підготовки до цієї вистави, команда театру їздила у творчу експедицію в Верховину, де збирала не лише автентичний колорит, а й досліджувала питання вирубки дерев в Карпатах.

Окрім того, в прем’єрі «Галдамаш» відбудеться творчий дебют режисерки Світлани Ілюк та художниці Вікторії Романчук.

Покази вистави заплановані на 31 жовтня та 1, 5, 6 листопада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...