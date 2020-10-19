Від початку року на Львівщині поліцейські розшукали 379 зниклих дітей

На Львівщині від початку року поліцейські розшукали 379 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції у Львівській області.

Зазначається, що від початку 2020 року до територіальних підрозділів поліції Львівщини надійшло 379 повідомлень про зникнення дітей, 208 з них стосувалися розшуку малолітніх.

До пошуків залучалися інспектори ювенальної превенції, дільничні поліцейські, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

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Відтак, 362 дитини розшукали протягом доби, всіх інших неповнолітніх теж було знайдено та повернуто за місцем проживання. Жодних протиправних дій щодо них вчинено не було.

«Співробітники ювенальної превенції регулярно працюють з дітьми та попереджають їх про небезпечні наслідки таких дій. Також ми звертаємось до батьків – будьте уважними до своїх дітей, старайтесь не конфліктувати, особливо з підлітками, які переживають перехідний вік, спробуйте допомогти та залишатись толерантними навіть у критичних ситуаціях», – розповідає начальник відділу ювенальної превенції поліції Львівщини Ольга Ковальчук.

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