ОСТАННІ НОВИНИ

У Пустомитівському районі сталася ДТП за участі двох маршруток: є постраждалі

Соломія Головіна

|

Неподалік села Гаї Пустомитівського району  зіткнулись мікроавтобус, дві маршрутки та легковик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталася близько сьомої години ранку 19 жовтня на автодорозі «Львів-Тернопіль».

Реклама партнерів

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Мерседес Спринтер», маршрутний автобус «БАЗ» сполученням Львів-Перемишляни, маршрутний автобус «БАЗ» сполучення Львів-Глиняни та легковик «Кіа». Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись семеро пасажирів маршрутного автобуса сполучення Львів-Глиняни.

На даний час правоохоронці встановлюють обставини події та уточнюють особисті дані учасників ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події. Медики встановлюють діагнози постраждалих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...