У Пустомитівському районі сталася ДТП за участі двох маршруток: є постраждалі

Неподалік села Гаї Пустомитівського району зіткнулись мікроавтобус, дві маршрутки та легковик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія сталася близько сьомої години ранку 19 жовтня на автодорозі «Львів-Тернопіль».

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Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Мерседес Спринтер», маршрутний автобус «БАЗ» сполученням Львів-Перемишляни, маршрутний автобус «БАЗ» сполучення Львів-Глиняни та легковик «Кіа». Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись семеро пасажирів маршрутного автобуса сполучення Львів-Глиняни.

На даний час правоохоронці встановлюють обставини події та уточнюють особисті дані учасників ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події. Медики встановлюють діагнози постраждалих.

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Фото: Facebook/Ігор Зінкевич