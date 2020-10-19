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Мешканці двох вулиць Залізничного району 20 жовтня будуть без води

Соломія Головіна

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Завтра, 20 жовтня, до двох вулиць Залізничного району буде призупинено водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з плановими роботами з переключення новозбудованого трубопроводу діаметром 200 мм на вул. Конюшинна, завтра, 20 жовтня, з 10:00 год і до 18:00 год., буде припинено подачу води до двох вулиць у Залізничному районі – вул. Городоцька 300, 302, вул. Конюшинна, та в с. Зимна Вода.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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