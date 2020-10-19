Львівська спортсменка стала володаркою Кубку України з вільної боротьби

Львівська спортсменка Оксана Лівач взяла «золото» на Кубку України з вільної боротьби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нагадаємо, що цими днями у Києві триває відкритий Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.

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Спорстменки збірної Львівщини учора, 18 жовтня, вибороли 5 медалей, а сьогодні додали до медального здобутку ще 3.

У ваговій категорії 50 кг представницям Львівщини цьогоріч не було рівних: золото змагань виборола Оксана Лівач. Срібло у цій ваговій категорії виборола Богдана Ящук. Бронзу у вазі 50 кг виборола Марія Винник.

У ваговій категорії 55 кг срібною призеркою стала представниця Львівщини Христина-Зоряна Демко.

Бронзовою призеркою змагань у ваговій категорії 59 кг стала Софія Боднар. Соломія Винник стала срібною призеркою у ваговій категорії 57 кг.

Бронзові нагороди у ваговій категорії 65 кг вибороли Манола Скобельська, Оксана Кухта.

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