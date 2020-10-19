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Львівська облрада розгляне питання про 350 млн грн кредиту на ремонт доріг

Соломія Головіна

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Бюджетна комісія Львівської облради погодила здійснення місцевого запозичення до обласного бюджету для ремонту доріг у розмірі 350 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

 

Як пояснив голова комісії Олег Домчак, йдеться про внесення змін до обласного бюджету, які дозволять взяти запозичення на будівництво, реконструкцію доріг загального користування, комунальних доріг.

«Бюджетна комісія погодила здійснення запозичення на будівництво доріг на 350 млн грн», – наголосив голова бюджетної комісії.

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Нагадаємо, Верховна Рада України цього року проголосувала і надала право здійснювати такі запозичення обласним радам. Виплата тілу кредиту і погашення відсотків по ньому здійснюватиметься коштами субвенції обласному бюджету за рахунок Державного дорожнього фонду.

Своєю чергою департаментів фінансів Львівської ОДА поінформували, що усім державним банкам було розіслано пропозиції взяти участь у даній програмі.

Зауважимо, що це питання мали розглянути на позачерговій сесії 20 жовтня. Однак, у пресслужбі ЛОР згодом повідомили, що остання сесія сьомого скликання відбудеться вже після місцевих виборів.

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