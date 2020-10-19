ДТП на Самбірщині: постраждало двоє дітей та двоє дорослих

У Самбірському районі водій мікроавтобуса не впорався з керуванням з’їхав з дороги і перекинувся. Внаслідок ДТП травмовані двоє дітей та двоє дорослих. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 жовтня близько 14:00 год. на автодорозі між селами Блажів та Чуква Самбірського району.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Рено Трафік», 29-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок події четверо пасажирів мікроавтобуса віком 3, 5 , 26 та 31 рік – усі місцеві мешканці, отримали тілесні ушкодження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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