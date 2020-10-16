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У Львові викрили корупційну схему за участі посадовців Держекоінспекції та водоканалу

Ольга Денисяка

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У Львові співробітники Служби безпеки України викрили начальницю одного зі структурних підрозділів Держекоінспекції на систематичному отриманні неправомірної вигоди від керівництва Львівводоканалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

За попередніми даними слідства, керівниця одного з відділів екологічної  інспекції за винагороду запропонувала посадовцям водоканалу не перевіряти дотримання еконорм та забезпечити позитивні висновки експертиз незалежно від реальної ситуації на комунальному підприємстві.

Натомість зловмисниця просила безкоштовно направляти до неї працівників підприємства для виконання підсобних робіт на території приватного домоволодіння.

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«Фактичну відсутність співробітників на робочих місцях посадовці водоканалу приховувало та продовжували нараховувати їм заробітну плату. Зловмисниця також незаконно користувалася обладнанням та будівельною технікою підприємства, безкоштовно отримувала комунікації, необхідні для облаштування системи водопостачання», – йдеться в повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження, правоохоронці задокументували факт роботи працівників та техніки комунального підприємства на території садиби чиновниці екослужби. Також на в її домогосподарстві виявлено будівельні матеріали, протиправно списані  з балансу комунального підприємства.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці справи про підозру.

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Фото: СБУ

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