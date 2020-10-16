У Львові викрили угруповання, яке збувало наркотики через Telegram

У Львові викрили злочинне угрупування в складі трьох осіб, які займались збутом наркотиків, використовуючи месенджер Telegram. Під час обшуків у них знайшли наркотичні речовини на суму 850 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

До злочинного угруповання входили троє осіб: мешканець Київської області та двоє львів’ян. Усіх підозрюваних затримали у порядку ст.208 КПК України.

У ході проведення обшуків вилучили: понад 2,5 кг канабісу та лабораторне обладнання для його вирощування, 350 г амфетаміну та особливо небезпечні психотропні речовини PVP («солі») і МДМА («екстазі»).

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Крім цього, вилучено зброю та набої до неї, «чорнові» записи, електроні ваги, комп’ютерну техніку, банківські картки, готівкові кошти у сумі понад 75 тис грн.

На «чорному ринку» ціна за вилучені речовини сягає 850 тис грн.

Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України. На цей час їм обрано запобіжні заходи: постачальнику та одному з його спільників – тримання під вартою, а третій особі, яку підозрюють у закладанні наркотичних речовин – цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

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Фото: прокуратура