«Дударик» запрошує львів'ян на дитячу літургію

Хор школи при Національній хоровій капелі «Дударик» 18 жовтня заспіває літургію за здоров’я усіх дітей світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Особливістю літургії буде те, що функції регента, дяка і хору виконуватимуть діти без дорослих наставників, самостійно. Це перший із багатьох передювілейних проєктів капели «Дударик». Нагадаємо, що у 2021 році капелі виповниться 50 років.

«Дитяча молитва – надпотужна, своєю чистотою і безпосередністю вона спроможна дістатися рівня херувимів. «Пустіть дітей! Не забороняйте їм приходити до Мене, бо таких є Царство Небесне» (Мт.19:13:14). Лише Священники і діти сповнятимуть таїнство Святої Літургії. Без допомоги і «втручання» дорослих. А батьки, прихожани і капеляни вболіватимуть за них. В такий спосіб ми хочемо запросити дітей Львова і цілого світу до нас на літургію. Прагнемо аби Церква, як і наша капела була завше повна дітей – запевнення їх тривання і процвітання», – зазначає директор та художній керівник капели Дмитро Кацал.

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Дмитро Кацал розповів, що було проведено безліч онлайн-репетицій, хормейстери під проводом Мар’яни Хижої (головна хормейстер капели) вклали чимало праці у вивчення цього матеріалу. Було гармонізовано і відредаговано «самоливну літургію» галицького розспіву, узгоджено текстову частину із молитовником. «Прийдіте поклонімся» перекладено для триголосного однорідного складу кондаки, прокімни, причасні та інші богослужбові частини.

Зауважимо, що відправа відбудеться в храмі святого Лазаря (вул. Коперника, 27) у неділю, 18 жовтня, об 11 годині. Літургія транслюватиметься у соціальних мережах.

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