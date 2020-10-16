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У Кам'янка-Бузькому районі відбудеться відкритий чемпіонат з практичної стрільби

Соломія Головіна

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У селі Товмач Кам’янка-Бузького району 17 жовтня відбудеться відкритий чемпіонат Львівщини з практичної стрільби з карабіна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Змагання  проходитимуть на території спортивно-стрілецького комплексу «Карабін». Їх приурочили до Дня Захисника України.

Як розповідає організатор змагань Володимир Ратушняк, цьогоріч на чемпіонаті очікують понад 80 учасників з різних куточків України. Це співробітники силових відомств, які професійно займаються практичною стрільбою.

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Чемпіонат триватиме увесь день. В ході виконання шести вправ учасники сумарно здійснять понад 9 тисяч пострілів. Варто зауважити, що це стрільбище є єдиним сертифікованим в області, що дозволяє проводити змагання такого рівня.

Раніше спортивний клуб «Карабін» вже проводив масштабні заходи з практичної стрільби. Зокрема, на початку серпня відбувся Стрілецький марафон Рейд-2020 до Дня вшанування пам’яті загиблих воїнів-десантників, у якому взяли участь понад 30 осіб. Також напередодні Дня Незалежності відбувся стрілецький чемпіонат сил правопорядку Lviv Defense 2020.

«Впродовж змагань учасники, серед яких військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, Збройних Сил України, резервісти, матимуть можливість напрацювати практичні навички взаємодії, які точно стануть у нагоді при роботі у реальних, критичних ситуаціях», – зазначив начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

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