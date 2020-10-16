На Сокальщині чоловік пошкодив могили на кладовищі

У Сокальському районі Львівщини поліцейські викрили чоловіка, який пошкодив пам’ятники на кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

15 жовтня у Сокальське відділення поліції звернулася жителька одного з сіл району, та повідомила про те, що на могилах її родичів пошкоджені пам’ятні таблички та розп’яття Христа.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 53-річний місцевий мешканець.

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За фактом слідчі Сокальского відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до трьох років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція