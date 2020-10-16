Через борги фірми Дубневичів опалювальний сезон у Старичах опинився під загрозою зриву

Опалювальний сезон у Старичах на Яворівщині опинився під загрозою зриву через борги ТОВ «Енергія-Тепловодосервіс». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».

Так, «Нафтогаз» закликає засновників ТОВ «Енергія-Тепловодосервіс» захистити жителів села Старичі Львівської області від проблем із стартом опалювального сезону та вирішити питання критичних боргів перед постачальниками.

За оперативними даними, наразі необхідна мінімальна сума до сплати для відновлення газопостачання підприємству становить 643 тис. 989 грн.

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Як пояснюють у «Нафтогазі», відновити постачання газу для підприємства без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості – це заборонено українським законодавством.

«Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли запобігти розвитку проблеми. Захист громадян України під час опалювального сезону – надзвичайно важлива справа, тому Компанія максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. Ми очікуємо від виробників тепла та їх засновників такого ж відповідального ставлення до своїх зобов’язань перед клієнтами та вимогами законодавства», – наголошують у «Нафтогазі».

За даними Youcontrol, бенефіціарними власниками ТОВ «Енергія-Тепловодосервіс» є Юрій Ярославович Дубневич та Павло Богданович Дубневич.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом була ціла епопея із запуском опалювального сезону у 2018 та 2019 роках у Новому Роздолі та Новояворівську, і мешканцям доводилося мерзнути через те, що його не почали вчасно.

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