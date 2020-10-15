«Вікі любить Землю»: знімок над заповідником «Розточчя» визнали найкращим фото Львівщини

Переможцем номінації «Найкраще фото області» в українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» став знімок, зроблений над заповідником «Розточчя» у Яворівському районі Львівської області. Авторкою фото є Анна Палюх, яка взяла участь у конкурсі вперше. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Захоплююсь нашою планетою трішки з висоти вже близько трьох років, і намагаюсь нічого не планувати. Ось тоді природа та краєвиди вражають, адже з висоти можна побачити часом неймовірні речі. Люблю Розточчя, і кожен раз відкриваю для себе там щось нове. Під час різної погоди, часу доби та сезону все буде виглядати зовсім інакше. Одного осінньо-зимового дня здіймаю дрон, а там величезні «сніжинки» — Вау! І з землі їхні не було видно взагалі», – розповіла історію створення фото Анна.

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Заповідник «Розточчя», заснований у 1984 році, розташований у Яворівському районі Львівської області. Площа території понад 2 тисяч га, протяжність з півночі на південь – 8 км, із заходу на схід – 12 км. У 2017 році ділянка заповідника площею понад 300 га була включена до світової спадщини ЮНЕСКО.

Під час цьогорічного конкурсу учасники завантажили понад 600 світлин 117 природно-заповідних об’єктів Львівської області. Загалом список пам’яток природи регіону нараховує майже 400 позицій, за всі роки «Вікі любить Землю» конкурсантам вдалося сфотографувати 71% із них.

Цьогоріч українська частина конкурсу «Вікі любить Землю» проходила в липні. Конкурсанти завантажили понад 20 тисяч вільних зображень, зроблених у національних природних парках, заповідних урочищах, заказниках, біосферних, природних заповідниках, на території пам’яток природи, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків. Чимало пам’яток, що занесені до державного реєстру, вперше отримали фото, які можна вільно використати у Вікіпедії.

Довідка

Конкурс «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) має на меті створення бази фото об’єктів природно-заповідного фонду на території України під вільною ліцензією для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів, а також привернення уваги до стану навколишнього середовища. У 2020 році у конкурсі взяли участь 34 країни. В Україні фотозмагання пройшло восьмий рік поспіль. За цей час учасники сфотографували понад чотири тисячі об’єктів та територій природно-заповідного фонду України, загалом зібрано понад 110 тисяч фотографій. Українську частину змагання проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».

«Вікімедіа Україна» – громадська організація, регіональне відділення Фонду Вікімедіа, що займається підтримкою проектів Вікімедіа (Вікіпедії, Вікіновин, Вікімандрів тощо) в межах України. У 2013 році вона першою провела фотоконкурс «Вікі любить Землю» і є організатором міжнародного конкурсу.

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Фото: ЛОДА