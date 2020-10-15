У Львові відбудеться концерт Соломії Чубай «Колискові для Олекси»

У п’ятницю, 23 жовтня, о 19:00 год. у Палаці культури Гната Хоткевича у Львові відбудеться казковий концерт та презентація нового альбому «Колискові для Олекси». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Колискові співатимуть та танцюватимуть: Соломія Чубай – вокал, Сашко Главацький – гітара, Ігор Гнидин – барабани, Андрій, Коник – бас-гітара, флейта, Том Луголообі – рояль, Гурт ROCKOKO, Національна капела «Дударик», керівник Дмитро Кацал. Диригує Євген Крук (INSO-Lviv), відеоарт – Олексій Хорошко.

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Основою концерту буде презентація нового альбому Соломії Чубай «Колискові для Олекси. ІІ». Глядачі поринуть у світ неймовірної красивої музики та текстів на слова Лесі Українки, Грицька Чубая, Миколи Вінграновського, Платона Воронька та наших сучансиків: Івана Малковича, Катерина Міхаліциної, Жака Жаб’є, Олесі Мамчич, Андрія Содомори.

Вперше в Україні за допомогою музики порушують тему саме розладів аутичного спектру. Це не просто музичний альбом «Колискові для Олекси» – це інклюзивний проєкт про дітей і для дітей, який має на меті краще пізнати світ дитини з аутизмом, привернути увагу до проблем таких дітей, об’єднати якомога більше батьків, які виховують дітей з аутизмом, змінити ставлення у суспільстві і не соромитись особливих дітей.

Проєкт «Колискові для Олекси» – це історія хлопчика з аутизмом – Олекси та його мами, Чубай Соломії, яка через колискові намагається знайти ключик до світу її сина. Це унікальний для України соціальний музичний-інклюзивний проект, який інформує про РАС.

Квитки можна придбати за посиланням.

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