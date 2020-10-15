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Школярів та студентів кличуть на онлайн-семінар «Ти і фінанси: хто кого?»

Соломія Головіна

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Львівських студентів та школярів запрошують на онлайн-семінар «Ти і фінанси: хто кого?», на якому розкажуть як застосовувати фінансову грамотність у житті та як не потрапити до «пасток» шахраїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Учасникам семінару розкажуть:

— для чого потрібна фінансова грамотність та як використовувати її на практиці, а не в теоріях;

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— як не потрапити в «пастки» шахраїв;

— які права ми маємо як споживачі фінансових послуг та як їх можна захистити.

Спікерки – Віола Мартинюк та Валерія Вацеба, авторки онлайн-гри «Ти і фінанси. Хто Кого?» і студентки Магістерської програми Школи права УКУ. Віола Мартинюк зараз навчається у Роттердамі, тому учасникам також розкажуть про особливості поводження з фінансами у Нідерландах.

Захід відбудеться 19 жовтня о 16:00 год. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням.

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