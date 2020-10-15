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У львівському аеропорту зникло світло: рейси затримуються

Ольга Денисяка

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У Львові через вимкнення міської мережі відбулося повне знеструмлення міжнародного аеропорту. Про це повідомляє прес-служба аеропорту «Львів» у Facebook, передає Львівський портал.

 

Як йдеться в повідомленні, обслуговування пасажирів не було припинено: реєстрацію пасажирів здійснювали вручну. Але через НП сталася затримка рейсів.

«Через проблеми з живлення були незначні затримки авіарейсів», – йдеться у повідомленні.

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📢 ІНФОРМАЦІЯ‼️У зв’язку з вимкненням міської мережі живлення аеропорту відбулося повне знеструмлення 💡Міжнародного…

Posted by Міжнародний аеропорт "Львів" on Thursday, October 15, 2020

 

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