П’яна мама спала на лавці у центрі Львова, поки її намагався розбудити 6-річний син

У четвер, 15 жовтня, патрульні отримали виклик про неналежне виконання батьківських обов’язків. На лавці на площі Старий Ринок у Львові спала нетвереза жінка, яку намагався розбудити 6-річний син. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Виклик про цей інцидент до патрульних надійшов близько 12-ї години. Перехожі побачили у сквері на площі Старий Ринок сплячу на лавці жінку. Біля неї стояв малолітній син і намагався її розбудити. Хлопець був голодний і громадяни йому купили їсти.

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Приїхавши на місце події, патрульні побачили, що матір мала неохайний зовнішній вигляд. Також 34-річна мешканка Львівщини сказала, що її два дні тому вигнав з дому 6-річним сином чоловік. Зі слів жінки, вона живе у Львові в якогось чоловіка.

Маму з сином супроводили у Галицький відділ поліції. Туди ж викликали співробітників ювенальної превенції та відділу у справах дітей Львівської міської ради. Оскільки жінка поводилася неадекватно, працівники ювенальної превенції прийняли рішення помістити дитину у притулок. Медичної допомоги ні мама, ні син не потребували.

Патрульні винесли на жінку постанову за ч.1 ст.178 (Поява в нетверезому стані в громадському місці) КУпАП.Інспектори ювенальної превенції склали протокол за ч.2 ст.184 (Невиконання обов’язків щодо виховання дітей вчинене повторно протягом року) КУпАП.

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