ОСТАННІ НОВИНИ

П’яна мама спала на лавці у центрі Львова, поки її намагався розбудити 6-річний син

Вероніка Рой

|

У четвер, 15 жовтня, патрульні отримали виклик про неналежне виконання батьківських обов’язків. На лавці на площі Старий Ринок у Львові спала нетвереза жінка, яку намагався розбудити 6-річний син. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

 

Виклик про цей інцидент до патрульних надійшов близько 12-ї години. Перехожі побачили у сквері на площі Старий Ринок сплячу на лавці жінку. Біля неї стояв малолітній син і намагався її розбудити. Хлопець був голодний і громадяни йому купили їсти.

Реклама партнерів

Приїхавши на місце події, патрульні побачили, що матір мала неохайний зовнішній вигляд. Також 34-річна мешканка Львівщини сказала, що її два дні тому вигнав з дому 6-річним сином чоловік. Зі слів жінки, вона живе у Львові в якогось чоловіка.

Маму з сином супроводили у Галицький відділ поліції. Туди ж викликали співробітників ювенальної превенції та відділу у справах дітей Львівської міської ради. Оскільки жінка поводилася неадекватно, працівники ювенальної превенції прийняли рішення помістити дитину у притулок. Медичної допомоги ні мама, ні син не потребували.

Патрульні винесли на жінку постанову за ч.1 ст.178 (Поява в нетверезому стані в громадському місці) КУпАП.Інспектори ювенальної превенції склали протокол за ч.2 ст.184 (Невиконання обов’язків щодо виховання дітей вчинене повторно протягом року) КУпАП.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...