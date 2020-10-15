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На Жовківщині в ДТП загинув тракторист

Вероніка Рой

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У четвер, 15 жовтня, у Жовківському районі 37-річний чоловік, керуючи трактором, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся. В результаті ДТП тракторист загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталась близько 11.00 у селі Нова Кам’янка Жовківського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням трактором Т-25, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся. Під час ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

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За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція

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