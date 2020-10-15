На Стрийщині 67-річна велосипедистка потрапила під колеса вантажівки

У Стрийському районі вантажівка збила 67-річну велосипедистку. Постраждалу госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія сталась 14 жовтня близько 10:25 год. в одному з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки МАЗ, 55-річний житель одного з сіл району, скоїв наїзд на велосипедистку – 67-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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