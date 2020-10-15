8 корисних звичок для здорового чоловіка

Центр громадського здоров’я у Facebook підготував поради про те, як зберегти та укріпити здоров’я чоловікам.

«Сучасний ритм життя чоловіків, а саме щоденний графік, робочі навантаження, нестача відпочинку, стресові ситуації впливають на їх здоров’я і можуть спровокувати різноманітні недуги. Не секрет, що чоловіки часто відкладають візит до лікаря щодо свого здоров’я, віддаючи перевагу самостійному розв’язанню проблеми», – зазначають в ЦГЗ.

Зазначається, що 30% чоловіків відтягують візит до лікаря до того, коли відчувають себе хворими або потерпають від болю. А п’ята частина чоловіків у віці 55+ ніколи не проходили скринінг щодо свого здоров‘я.

Реклама партнерів

Більшість хвороб серед дорослих чоловіків – захворювання серця, ненавмисні травми, хвороби суглобів, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, статеві розлади.

Отож, ЦГЗ підготувала поради про корисні звички здорового чоловіка:

В здоровому тілі – здоровий дух» – принцип, якого потрібно намагатися дотримуватися по життю. Тобто, щоб поменше хворіти, потрібно займатися спортом, вести рухливий, активний спосіб життя. Кожен день має бути кроком до здорових звичок для здорового життя!

Не забувайте про сніданок. Сніданок є найважливішим прийомом їжі. Саме від його складу залежить запас енергії на цілий день і ваше самопочуття.

Здоровий чоловік повинен випивати не менше 2,5 літрів води на добу.

Регулярна сексуальна активність. Крім попередження застійних процесів, секс є своєрідним кардіотренуванням і сприяє поліпшенню настрою.

Дуже важливим є позитивний настрій. Щасливі і позитивно налаштовані люди мають краще здоров’я, ніж люди, які перебувають в депресії і пригніченому стані. Радійте кожен день маленьким речам та близьким людям, які завжди підтримають і вірять у вас!

«Не потрібно боятися профілактичних оглядів у лікаря. Рекомендовано усім регулярно проходити скринінг, зокрема чоловікам відвідувати фахівців, навіть якщо здорові.

Слідкуйте за станом свого здоров’я, адже легше запобігти хворобі, ніж боротися з тим, як вона прогресує!», – наголошують в ЦГЗ.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.