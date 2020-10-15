8 корисних звичок для здорового чоловіка

Центр громадського здоров’я у Facebook підготував поради про те, як зберегти та укріпити здоров’я чоловікам.
«Сучасний ритм життя чоловіків, а саме щоденний графік, робочі навантаження, нестача відпочинку, стресові ситуації впливають на їх здоров’я і можуть спровокувати різноманітні недуги. Не секрет, що чоловіки часто відкладають візит до лікаря щодо свого здоров’я, віддаючи перевагу самостійному розв’язанню проблеми», – зазначають в ЦГЗ.
Зазначається, що 30% чоловіків відтягують візит до лікаря до того, коли відчувають себе хворими або потерпають від болю. А п’ята частина чоловіків у віці 55+ ніколи не проходили скринінг щодо свого здоров‘я.
Більшість хвороб серед дорослих чоловіків – захворювання серця, ненавмисні травми, хвороби суглобів, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, статеві розлади.
Отож, ЦГЗ підготувала поради про корисні звички здорового чоловіка:
- В здоровому тілі – здоровий дух» – принцип, якого потрібно намагатися дотримуватися по життю. Тобто, щоб поменше хворіти, потрібно займатися спортом, вести рухливий, активний спосіб життя. Кожен день має бути кроком до здорових звичок для здорового життя!
- Не забувайте про сніданок. Сніданок є найважливішим прийомом їжі. Саме від його складу залежить запас енергії на цілий день і ваше самопочуття.
- Здоровий чоловік повинен випивати не менше 2,5 літрів води на добу.
- Регулярна сексуальна активність. Крім попередження застійних процесів, секс є своєрідним кардіотренуванням і сприяє поліпшенню настрою.
- Дуже важливим є позитивний настрій. Щасливі і позитивно налаштовані люди мають краще здоров’я, ніж люди, які перебувають в депресії і пригніченому стані. Радійте кожен день маленьким речам та близьким людям, які завжди підтримають і вірять у вас!
«Не потрібно боятися профілактичних оглядів у лікаря. Рекомендовано усім регулярно проходити скринінг, зокрема чоловікам відвідувати фахівців, навіть якщо здорові.
Слідкуйте за станом свого здоров’я, адже легше запобігти хворобі, ніж боротися з тим, як вона прогресує!», – наголошують в ЦГЗ.
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Соломія Головіна