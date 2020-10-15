23-річну жительку Нового Роздолу засудили до 8 років тюрми через вбивство співмешканця

Суд виніс вирок 23-річній жительці Нового Роздолу за вбивство співмешканця: вона отримала 8 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

«Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням 23-річної жительки Нового Роздолу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого)», – зазначають у прокуратурі.

Так, 29 вересня 2018 року в Новому Роздолі місцева мешканка, перебуваючи в нетверезому стані, завдала удар ножем в ділянку грудної клітки своєму 27-річному співмешканцю. Як наслідок, чоловік помер.

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Вироком Миколаївського районного суду жінку визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі.

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