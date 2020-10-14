Зима не за горами. На Львівщині вже випав сніг

На Західній Україні 14 жовтня вже випав перший сніг. Зокрема, засніжило у селищі міського типу Славське Сколівського району на Львівщині.

«Зима прийшла у Славське. Відео зняли на гірськолижному комплексі «Захар Беркут», – мовиться у дописі до відео Telegram-каналу «ВЕХА».

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Своєю чергою на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального також опублікували фото засніжених гір.

«Станом на 08:25 14.10.2020 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4°С», – зазначається у повідомленні.

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