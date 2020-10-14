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У МОЗ хочуть закріпити базову ставку в 60 тис. грн на лікування онкохворих

Ольга Денисяка

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В Україні щорічно реєструють від 150 до 170 тисяч громадян з онкологічними захворюваннями. Тому у бюджетному запиті МОЗ на 2021 рік збільшили ставку на лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями або підозрою на новоутворення. Про це під час брифінгу 14 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

 

У розрахунках МОЗ на наступний рік базова ставка за готовність надати медичну допомогу одній особі становить 60 332 грн на рік.

Базова ставка — це середня вартість надання медичної допомоги, до якої потім додаються відповідні коефіцієнти залежно від перебігу хвороби: важкості захворювання, віку пацієнта та інших складових. Крім цього, також є окрема програма щодо хіміотерапевтичних препаратів, які закуповуються та постачаються в лікарні централізовано.

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«Запропоноване збільшення тарифу, крім вартості ліків та медичних виробів, включає також збільшення витрат на заробітну плату. МОЗ працює над тим, щоб заробітна плата медичним працівникам у наступному році зросла мінімум у 2,5 рази», – заявив Степанов.

Також він додав, що з вересня були зроблені доплати медичним працівникам, зараз НСЗУ вже почала перераховувати кошти за жовтень, щоб вчасно на рахунках всіх лікарень були фінансування для цих доплат. Станом на 13 жовтня сума цих коштів становить вже понад 800 млн гривень.

Львівський портал повідомляв, які послуги онкохворі можуть отримати безкоштовно. Перелік – за посиланням.

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