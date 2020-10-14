У ДТП в Мостиськах загинув 56-річний місцевий мешканець

Ввечері 13 жовтня у місті Мостиська Львівської області водій автомобіля «Фольксваген Транспортер» насмерть збив 56-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 13 жовтня близько 20:12 год. на вулиці Ярослава Мудрого у місті Мостиська.

Водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 30-річний мешканець Яворівщини, наїхав на місцевого мешканця, який йшов проїжджою частиною в неосвітленому місці.

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Внаслідок ДТП 56-річний пішохід загинув на місці події.

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