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У ДТП в Мостиськах загинув 56-річний місцевий мешканець

Ольга Денисяка

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Ввечері 13 жовтня у місті Мостиська Львівської області водій автомобіля «Фольксваген Транспортер» насмерть збив 56-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Аварія сталась 13 жовтня близько 20:12 год. на вулиці Ярослава Мудрого у місті Мостиська.

Водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 30-річний мешканець Яворівщини, наїхав на місцевого мешканця, який йшов проїжджою частиною в неосвітленому місці.

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Внаслідок ДТП 56-річний пішохід загинув на місці події.

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