У Львові «Мерседес» насмерть збив пішохода

Ввечері 13 жовтня на вулиці Кукурудзяній у Львові водій автомобіля «Мерседес Бенц 915» насмерть збив пішохода. Наразі встановлюють особу потерпілого. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 22:27 год. на вулиці Кукурудзяна,4.

Встановлено, що 60-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц 915», наїхав на пішохода. Потерпілий загинув на місці від отриманих травм.

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Обставини події встановлюються.

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