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У Академії сухопутних військ вшанували полеглих воїнів-захисників

Соломія Головіна

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У Національній академії сухопутних військ у День захисника України, 14 жовтня, вшанували полеглих воїнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

 

Спершу особовий склад Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного віддав шану світлій пам’яті випускників навчального закладу, які поклали свої життя, захищаючи Україну.

Варто зазначити, що саме нині у виші було започатковано новий формат ритуалу вшанування загиблих Героїв, чиї імена вкарбовані на Алеї пам’яті випускників Академії. Тепер, після сигналу сурми, ім’я кожного полеглого українського воїна, який навчався чи проходив службу тут, буде раз у раз проголошуватись, аби ніколи не були забутими.

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Продовжилися заходи на Личаківському цвинтарі, де керівництво області разом із громадськістю, військовослужбовцями гарнізону, близькими й рідними захисників Української держави вшанували героїв, похованих на полях почесних поховань.

Опісля, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулась Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив преосвященний Владика Степан Сус.

Традиційно до проведення усіх святкових заходів активно долучились військовослужбовців роти почесної варти та військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«У цей день ми вшановуємо усіх патріотів, які впродовж тисячолітньої історії України боролись за її волю. Нехай неустанно береже Українську державу, наші народ і військо Покрова Пресвятої Богородиці!  Слава вам, Захисники України! Слава Україні!», – зазначив у своєму привітанні на адресу захисників начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Як відомо, 14 жовтня українці святкують День захисника України. У цей день також відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

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Фото: Академія сухопутних військ

 

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