Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі України – компанія АТБ проводить повномасштабну акцію «Вітамін дня».

Цього тижня, протягом одного дня (15 жовтня), в 1162-х супермаркетах лідера вітчизняного ритейлу, в тому числі й працюючих на території нашої Львівської області, клієнтам будуть запропоновані багаті необхідними в осінній період вітамінами мандарини за найбільш доступною ціною. Вартість одного кілограма таких цитрусових складе лише 14,99 гривень. Для порівняння, поточна ціна в магазинах торговельної мережі майже в два рази вище. І це навіть при тому, що АТБ традиційно утримує ціни на всі товари та харчові продукти в своєму 3,5-тисячному асортименті нижче середньоринкових. Зазвичай приблизно на 10-15 відсотків. А от за умови участі в бонусних програмах та доручення до акційних пропозицій, які в мережі практикуються на регулярній основі, економія для покупця може скласти навіть більше 45%.

До слова, в інших торговельних мережах та магазинах вартість мандаринів сьогодні в середньому коливається в межах 39-60 гривень за кожен кілограм. В окремих випадках ціна сягає навіть 65,5 гривень.

Завдяки осінньому акційному мегапроекту АТБ «Вітамін дня» понад чотири мільйони клієнтів найбільшої вітчизняної торгової мережі в 24-х областях країни, включаючи і нашу Львівську, отримають унікальну можливість поповнити свій вітамінний запас. Як відомо, саме в цитрусових містяться вітаміни, які допомагають людині зміцнити імунітет, впоратися з потенційними загрозами для здоров’я. Це важливо, адже саме від нашого імунітету повністю залежить те, чи зуміємо ми уникнути зараження і надалі аж ніяк небажаних наслідків чи то сезонного грипу, чи навіть гучної коронавірусної інфекції, яка наразі знову набирає обертів.

Сьогодні, коли невпинно наближається сезон застуд і грипу, а також медики України та світу прогнозують другу хвилю пандемії китайського коронавірусу нового типу, питання зміцнення імунітету більш ніж актуальне. І компанія АТБ, як соціально-орієнтований бізнес, системно піклується про мільйони власних клієнтів, не могла оминути увагою це принципове для нашого суспільства питання.

Важливо також розуміти, що АТБ вже багато років поспіль вважається не тільки лідером, а й драйвером українського рітейлу. Тому багато ініціатив компанії ніколи не залишаються непоміченими партнерами по бізнесу. Так, зокрема, до проекту «Вітамін дня» радо підключилися постачальники:

ЦІТРЕКС-УКРАЇНА ТОВ

Джіліллер ТОВ

Модена Україна ТОВ

Дунайська Імпортна Компанія ТОВ

Агро Трейд Сервіс ТОВ

Бізнес Груп Д ТОВ

Фактично перебуваючи на передовій галузі української роздрібної торгівлі АТБ системно інвестує в здоров’я нації, новації, підвищення енергоефективності, сміливі експериментальні рішення, а також благодійні проекти. При цьому основною своєю місією в компанії вважають безперебійне забезпечення мільйонів українських громадян гарантовано свіжими продуктами харчування і якісними товарами першої необхідності. Супермаркети АТБ вже кілька років проходять сертифікацію на відповідність міжнародному загальновизнаного стандарту ISO 22000: 2005. В його основу покладено принципи Hazard Analysis and Critical Control Points. Контролюється весь шлях продукту, від виробництва, зберігання, транспортування і до отримання на касі супермаркету. Отже якість будь-якого продукту на численних поличках АТБ є безумовною та гарантованою.

Завдяки злагодженій цілодобовій роботі всього ланцюжка, по якому продукти рухаються від виробника до кінцевого покупця, АТБ вдалося стримати свою обіцянку, дану ще в перші дні національного карантину – дефіциту товарів в супермаркетах торговельної мережі України не було і не передбачається. Як би не змінилася ситуація в країні, понад 3,5 тисячі найменувань продуктів, будуть вчасно доставлені на полички кожного з магазинів АТБ в 296-ти населених пунктах України, включаючи і наше місто Лева. І, що важливо для багатьох з нас, вони традиційно запропоновані за максимально доступною, чесною ціною.

Щоб допомогти мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя, мінімізувати можливі ризики в умовах карантину і не витрачати зайвого, в АТБ в цьому році з’явився перший в країні продуктовий Інтернет-магазин АТБ повного циклу. Весь процес від прийому замовлення, його обробки і доставки обраних товарів на вказаний клієнтом адресу часто займає менше однієї години. Також в розпал пандемії з’явився зручних сервіс попереднього замовлення, яких дозволяє мінімізувати час, який ми зазвичай витрачаємо на покупки. Адже пакет усіх необхідних продуктів можна попередньо сформувати у онлайн-режимі та скласти у віртуальний кошик обраного магазину. Потім лише прийти, оплатити (також можна онлайн) та отримати.

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