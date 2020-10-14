На Сихові показали виставку військової техніки

14 жовтня на площі перед Центром Довженка урочисто підняли Державний прапор, відбулися спільна молитва та виступ військового оркестру. Львів’яни та гості міста також мали змогу оглянути виставку військової техніки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Отець церкви Різдва Пресвятої Богородиці Руслан Грек поблагословив присутніх, наголосив на важливості не змарнувати ту жертву, яку у всі часи приносили Герої задля виборювання незалежності України, та виголосив молитву.

Нагадаємо, вже о 18.00 год. у Центрі Довженка (пр. Червоної Калини, 81) відбудеться концерт за учaстю гуртів «Зaлізний Хрест», «Rareform» і «Navigator». Хедлaйнером концерту буде гурт «Мері». Концерт буде транслюватись на екран на площі перед Центром.

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Фото: ЛМР