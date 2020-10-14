Львівський аеропорт опинився на другому місці в Україні за пасажиропотоком

Українські аеропорти за 9 місяців 2020 року обслужили 6 млн 857,5 тис. пасажирів, що на 62,9% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє avianews.com.

Із них міжнародними рейсами скористалися 6 млн. 63,6 тис. осіб, внутрішніми – 793,9 тис. осіб.

Зазначається, що у число п’яти найбільших аеропортів України як і раніше входять Бориспіль, Жуляни, Львів, Одеса та Харків, однак криза змінила їхні місця в загальному рейтингу.

Реклама партнерів

Так за підсумками січня-вересня 2020 року друге місце слідом за Борисполем вперше зайняв аеропорт Львів, який відсунув київський аеропорт на третю позицію.

Пасажиропотік 5 найбільших українських аеропортів за 9 місяців 2020 року:

аеропорт Бориспіль: 4 млн. 58,2 тис. (-65,1%)

аеропорт Львів: 702,6 тис. (-58%)

аеропорт «Київ» (Жуляни): 600,6 тис. (-70,1%)

аеропорт Одеса: 555,5 тис. (-55%)

аеропорт Харків: 514,1 тис. (-47%)

За підсумками вересня 2020 року лідери змінилися. Перше і друге місце як і раніше за Борисполем і Львовом, проте на третє місце вирвався Харків. Одеса виявилася на четвертому місці, а Жуляни замикають п’ятірку найбільших аеропортів країни за пасажиропотоком.

Пасажиропотік 5 найбільших українських аеропортів у вересні 2020 року:

аеропорт Бориспіль: 554,5 тис. (-66,4%)

аеропорт Львів: 117,4 тис. (-48,1%)

аеропорт Харків: 90 тис. (-39%)

аеропорт Одеса: 71,9 тис. (-60%)

аеропорт «Київ» (Жуляни): 51,1 тис. (-66,8%)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.