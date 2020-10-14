Вулицями Львова пройшов Марш захисників

У День захисника України вулицями Львова пройшов піший Марш захисників. Про це з місця події передає кореспондентка Львівського порталу.

Понад сотня людей пройшла ходою від пам’ятника Бандері до пам’ятника Шевченку на проспекті Свободи.

Львів’яни тримали в руках плакати з написами: «Дякуємо захисникам України», «Вони загинули не за те, щоб ви капітулювали», а також портрети полонених українців. Також вигукували: «Слава Україні – Героям Слава», «Слава нації – Смерть ворогам». Окрім синьо-жовтих, майоріли червоно-чорні прапори.

Як відомо, 14 жовтня українці святкують День захисника України. У цей день також відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський портал