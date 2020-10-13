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У Львові судитимуть бухгалтерку комунального підприємства, яка привласнила 116 тисяч

Ольга Денисяка

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У Львові судитимуть 52-річну бухгалтерку одного з комунальних підприємств, котра привласнила 116 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 52-річна головна бухгалтерка комунального підприємства, знаючи, що матеріальна допомога їй не передбачена, все ж надала банку електронне платіжне доручення про перерахунок коштів з рахунку підприємства на її власний рахунок.

 

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Таким чином за період листопад – грудень 2019 року та січень 2020 року службовиця привласнила 116 тис грн.

Її дії кваліфіковано за ч.3 ст.191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на термін від 3 до 5 років або позбавлення волі на термін від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

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