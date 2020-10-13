ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові літак викотився за межі злітної смуги

Вероніка Рой

|

У понеділок, 12 жовтня, у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького приватний літак виїхав за межі злітної смуги, у результаті чого обламалися стійки шасі. У результаті події ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 15:30 год. приватний літак марки «РіреrРА-30» при здійсненні посадки в аеропорту «Львів» виїхав за межі злітної смуги, у результаті чого обламалися стійки шасі.

Реклама партнерів

Як повідомили у аеропорту «Львів», літак летів за маршрутом Цунів – Львів – Жешу. У результаті інциденту, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Літак був оперативно евакуйований. На час евакуації львівський аеропорт був закритий на 1 год. 20 хв.

Зі злітної смуги літак забрали оперативно і роботу аеропорту повністю відновлено о 17.00 год. Наразі працює комісія з розслідування авіаційної події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: аеропорт “Львів”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...