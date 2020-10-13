У Львові літак викотився за межі злітної смуги

У понеділок, 12 жовтня, у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького приватний літак виїхав за межі злітної смуги, у результаті чого обламалися стійки шасі. У результаті події ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 15:30 год. приватний літак марки «РіреrРА-30» при здійсненні посадки в аеропорту «Львів» виїхав за межі злітної смуги, у результаті чого обламалися стійки шасі.

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Як повідомили у аеропорту «Львів», літак летів за маршрутом Цунів – Львів – Жешу. У результаті інциденту, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Літак був оперативно евакуйований. На час евакуації львівський аеропорт був закритий на 1 год. 20 хв.

Зі злітної смуги літак забрали оперативно і роботу аеропорту повністю відновлено о 17.00 год. Наразі працює комісія з розслідування авіаційної події.

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Фото: аеропорт “Львів”