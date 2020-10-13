Троє людей постраждали у ДТП в Солонці

У понеділок, 12 жовтня, у селі Солонка, що неподалік Львова, зіткнулися одразу три автомобілі. У результаті ДТП постраждало троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталась близько 7.30 на трасі Київ-Чоп у селі Солонка Пустомитівського району. Зокрема, зіткнулись мікроавтобус «Рено Мастер», яким керував 23-річний львів’янин та «Сеат Кордоба» під керуванням жителя міста Жовква віком 51 рік. Після цього зіткнення легковик зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109, за кермом якого перебував 33-річний львів’янин. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій «Лади», а також водій та 28-річний пасажир «Сеата».

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: Нацполіція