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Сільрада на Дрогобиччині незаконно надала в оренду землю за понад 17 млн грн

Вероніка Рой

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Волощанська сільська рада, що Дрогобицькому районі, незаконно надала в оренду земельну ділянку, вартість якої становить 17 млн грн. Прокуратура Львівщини повернула в державну власність земельну ділянку Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Господарський суд Львівської області задоволив позовну заяву органів прокуратури Львівщини в інтересах держави до Волощанської сільської ради та одного з ТзОВ с. Волоща про визнання недійсним рішення сільської ради та договору оренди, а також повернення земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Встановлено, що сільська рада неправомірно надала в оренду земельні ділянки, площею 18 га та вартістю 17 млн 360 тис грн. Відтак суд погодився з позовними вимогами прокурора та задоволив позов.

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Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

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