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Львів готовий до опалювального сезону

Ольга Денисяка

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Теплопостачальні підприємства Львова – ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго», готові до опалювального сезону 2020−2021 р. про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Станом на 13 жовтня до опалювального сезону ЛМКП «Львівтеплоенерго» підготувало усі 154 котельні, зокрема ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна», 136 ЦТП, 113 ІТП, та провело гідравлічні випробування 433,6 км теплових мереж.

 

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Також ЛКП «Залізничнетеплоенерго» підготувало до роботи в зимовий період усі свої об’єкти – це 21 котельню, 33 ЦТП і провело гідравлічні випробування 133,9 км. теплових мереж.

«У Львові знаходиться 2133 житлових будинків, підключених до мереж централізованого опалення «Львівтеплоенерго» та «Залізничнетеплоенерго». Із 2133 будинків підписані акти готовності у 2105 (99%), а заповнено внутрішньобудинкові системи опалення теплоносієм 2030 будинків», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

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