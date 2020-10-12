Львівські каратисти стали переможцями чемпіонату України

11 жовтня у Харкові завершився чемпіонат України з карате. На цих змаганнях львівським каратистам вдалося вибороти близько 30 медалей, таким чином ставши абсолютними чемпіонами України. Про це інформує управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Зокрема, чемпіонами України серед спортсменів 16-17 років стала Валерія Андрєєва у ваговій категорії до 48 кг та Данило Кравчук у ваговій категорії до 76 кг.

Серед дорослих золото змагань виборола Діана Шостак у ваговій категорії до 55 кг, Соломія Кміть – у категорії до 50 кг, Галина Мельник – у ваговій категорії до 68 кг. Серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг чемпіоном став Станіслав Горуна.

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У командному куміте представниці Львівщини Діана Шостак, Галина Мельник, Вікторія Ващишин, Катерина Крива вибороли перше місце. Також золото виборола команда чоловіків у складі Станіслава Горуни, Дениса Копитка, Олександра Злобіна, Тараса Герчука, Олександра Хахули, Романа Кмітя та Кирила Рябошапка.

Окрім цього, срібними призерами змагань стали Олег Оврас серед спортсменів 16-17 років у ваговій категорії до 61 кг. Олег Філіпович став віце-чемпіоном серед дорослих у ваговій категорії до 67 кг.

Бронзовими призерами змагань серед дорослих стали Денис Копитко у ваговій категорії до 67 кг та Олександр Злобін у категорії до 75 кг.

Також у командному ката чоловіки Мар’ян Парадівський, Арсен Тарнавський, Назар Мазяр вибороли золото. Катерина Крива стала віце-чемпіонкою у куміте до 50 кг.

Загалом команда Львівщини виборола 13 золотих, 6 срібних та 10 бронзових медалей, таким чином ставши абсолютним чемпіоном у загальнокомандному заліку.

Фото: управління фізичної культури