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У Львові насмерть вчаділа 18-річна дівчина, ще двоє людей – у лікарні

Соломія Головіна

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У квартирі на вулиці Олени Степанівни, 23 чадним газом отруїлося троє людей: 18-дівчина померла внаслідок отруєння, ще двох мешканців віком 40 та 14 років госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Троє мешканців отруїлися чадним газом 10 жовтня близько 19:50 год. у квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку на вул. Олени Степанівни, 23, отруїлися.

«Внаслідок отруєння 1 особа (2002 року народження) загинула на місці події, 2 особи (1980 та 2006 року народження) у стані різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова», – мовиться у повідомленні.

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Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» припинено подачі газу до квартири. Квартира обладнана газовою плитою та двофункційним котлом. Обставини події встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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