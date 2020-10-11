Під час займання у квартирі на Стрийській пожежники врятували двох людей

У квартирі на вулиці Стрийській, 101 спалахнула пожежа. Пожежники врятували двох людей і передали їх медикам. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що інформація про займання надійшла рятувальникам 11 жовтня о 15:04 год. Пожежу вдалося ліквідувати о 15:48 год.

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«Рятувальники винесли з квартири 2 людей, передали медикам», – зазначили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

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Фото: Варта 1