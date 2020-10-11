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Найбільший на Західній Україні майданчик для вуличних тренувань з’явився у Бориславі

Соломія Головіна

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У Бориславі з’явився найбільший на Західній Україні майданчик для вуличних тренувань. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Зазначається, майданчик для занять вуличними тренуваннями «Workout» нещодавно відкрили Парку культури та відпочинку в Бориславі. Його облаштування стало можливим завдяки обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив.

Ідейний натхненник проєкту, майстер спорту України з пауерліфтингу Олег Савчак розповідає, що ідея створення такого майданчика виникла ще кілька років тому.

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«Я сам займаюсь спортом і це була моя така маленька мрія. Але коли виникла ідея ще навіть не було компаній, які б виготовляли та встановлювали сучасні тренажери.  А одного разу, займаючись на стареньких турніках у парку, почали говорити з директором парку Ігорем Саганом. Тоді якраз облаштували у парку дитячий майданчик. Ігор Саган розповів, що він з’явився завдяки конкурсу мікропроєктів та спонсорській допомозі теперішнього голови ЛОДА Максима Козицького. Я запропонував за допомогою такого ж конкурсу зробити футбольне поле, але на такий об’єкт треба майже два мільйони гривень, тому від цієї ідеї відмовились. Натомість вирішили облаштувати майданчик для воркауту», – розповідає Олег Савчак.

Відтак він звернувся за допомогою до Дениса Мініна, лідера міжнародного руху за здоровий спосіб життя, президента World Street Workout & Streetlifting Federation. З компанією Street Sport намалювали проєкт майбутнього майданчика, згодом оформили заяву для участі у конкурсі місцевих ініціатив та перемогли. Загальна вартість спорудження – понад 360 тисяч гривень, з них 181 тисячу скерували з обласного бюджету. З бюджету міста на об’єкт  спрямували майже 90 тисяч. Понад 60 тисяч – спонсорські кошти, а ще 30 тисяч становить нефінансовий внесок громади у вигляді робіт.

«Це перший в області майданчик такого типу. Він, як розповідають підрядники, найбільший у Західній Україні. Це не тільки чудова локація для занять спортом місцевих мешканців, а й хороша платформа для проведення обласного чемпіонату з воркауту у майбутньому», – зауважує начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім’як.

Окрім майданчика для занять вуличними тренуваннями, у парку з ініціативи Олега Савчака спорудили ще й велотрек.

«Наприкінці 2019 року у парку з’явився скейт-парк. Там завжди було дуже багато молоді та дітвори. Інколи доводилось спостерігати картину, що на майданчику дуже багато підлітків, тому маленькі діти вже не могли там кататись. Я почав думати, як можна зменшити навантаження на нього. Так і виникла ідея з велотреком», – додає Олег Савчак.

Тепер у Бориславському парку є повноцінний спортивний комплекс – з тренажерами, турніками, брусами та велотреком. Скоро тут також можна буде пограти у настільний теніс.

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Фото: Street Sport

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