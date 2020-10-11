Із дев'ятого поверху на вулиці Коновальця впала 88-річна бабуся

На вул. Коновальця у Львові з багатоповерхівки впала 88-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як уточнили прес-службі поліції, інцидент трапився у суботу, 10 жовтня. Загиблій – 88 років. Вона випала з 9 поверху багатоквартирного будинку на вул. Коновальця. Попередньо правоохоронці встановили, що вона скоїла самогубство.

Наразі поліція встановлює усі обставини події і вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.